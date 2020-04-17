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13:15 (мск), источник: ТАСС

При поддержке Минспорта РФ из-за границы вернулись 96 российских спортсменов и тренеров

ТАСС, 17 апреля. 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России вернулись из-за границы после приостановки регулярного авиасообщения при поддержке Министерства спорта РФ, оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Министерства иностранных дел России, Росавиации и общероссийских спортивных федераций. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 169 022 +93 007
Скончалось146 071 +8 063
Выздоровело552 264 +29 383
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 17.04

В пятницу из Индонезии в Россию вернулись конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, они стали последними в списке спортсменов, тренеров и специалистов команд, которым требовалась эвакуация в Россию. Сообщается, что министерство спорта обеспечит спортсменкам условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина.

С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.

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