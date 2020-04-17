При поддержке Минспорта РФ из-за границы вернулись 96 российских спортсменов и тренеров
ТАСС, 17 апреля. 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России вернулись
ТАСС, 17 апреля. 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России вернулись
В пятницу из Индонезии в Россию вернулись конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, они стали последними в списке спортсменов, тренеров и специалистов команд, которым требовалась эвакуация в Россию. Сообщается, что министерство спорта обеспечит спортсменкам условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина.
С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.