При поддержке Минспорта РФ из-за границы вернулись 96 российских спортсменов и тренеров

В пятницу из Индонезии в Россию вернулись конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, они стали последними в списке спортсменов, тренеров и специалистов команд, которым требовалась эвакуация в Россию. Сообщается, что министерство спорта обеспечит спортсменкам условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина.