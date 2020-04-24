«Спорт на данный момент не очень важен». Лидер сборной Казахстана высказался о переносе Олимпиады

Источник: Vesti.kz

Напомним, 27-летний Луценко является обладателем олимпийской лицензии и претендентом на медаль от Казахстана. Олимпиада в Токио же перенесена на 2021 год.

«Олимпиаду перенесли, и я думаю, это правильное решение. Я уверен, велоспорт в мире сейчас не на первом месте. На первом месте борьба с коронавирусом. Правильно, что перенесли. С такой большой паузой в два месяца все гонщики изолированы. Кто готовился на эту Олимпиаду, проделал много работы, а сейчас просто сидит дома.

Если на следующий год Олимпиада будет запланирована, то уже все будут в одинаковых условиях, подготовленные приедут на Олимпиаду и покажут, на что они способны.