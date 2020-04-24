«Спорт на данный момент не очень важен». Лидер сборной Казахстана высказался о переносе Олимпиады

Напомним, 27-летний Луценко является обладателем олимпийской лицензии и претендентом на медаль от Казахстана. Олимпиада в Токио же перенесена на 2021 год.
«Олимпиаду перенесли, и я думаю, это правильное решение. Я уверен, велоспорт в мире сейчас не на первом месте. На первом месте борьба с коронавирусом. Правильно, что перенесли. С такой большой паузой в два месяца все гонщики изолированы. Кто готовился на эту Олимпиаду, проделал много работы, а сейчас просто сидит дома.
Если на следующий год Олимпиада будет запланирована, то уже все будут в одинаковых условиях, подготовленные приедут на Олимпиаду и покажут, на что они способны.
А сейчас даже если сделать Олимпиаду — а смысл? Весь мир сидит дома, все изолированы, никакой подготовки. А если она и была, за два месяца она уже пропала. Еще раз повторюсь, спорт на данный момент не очень важен. Много других проблем. Поэтому я согласен с тем, что перенесли Олимпиаду, — сказал Луценко.