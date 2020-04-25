Белорусские спортсмены, руководители Минспорта и НОК приняли участие в субботнике

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук возглавил спортивно-трудовой десант возле РНПЦ спорта по улице Нарочанской. Вместе с руководителем спортивного ведомства посадкой деревьев занимались директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная, директор РЦОП по велоспорту Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская, велосипедисты Евгений Королек, Алена Омелюсик, конькобежцы Игнат Головатюк, Марина Зуева и Виталий Михайлов.

Ежегодно в общереспубликанском субботнике участвуют представители госорганов, организаций, предприятий, бизнеса, общественных объединений. В 2020 году все средства, вырученные от субботника, пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Еще 50% облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.