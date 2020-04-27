Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
11:00 (мск), источник: ТАСС

Член МОК считает, что план проведения ОИ-2024 в Париже должен быть обновлен из-за пандемии

ТАСС, 26 апреля. Член Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион в беге с барьерами француз Ги Дрю считает, что нынешние планы по организации Олимпийских игр в Париже требуют нового подхода в связи с пандемией коронавируса. Комментарий Дрю приводит Agence France-Presse.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 980 053+71 526
Скончалось206 640+3 308
Выздоровело869 548+45 546
Источник: Reuters

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Кризис, который мы сейчас переживаем, оказывает долгосрочное влияние на нашу повседневную жизнь, а также имеет экономическое и социальное влияние. Он не может и не должен пройти без последствий, все мы выйдем из него новыми людьми. Олимпийские и Паралимпийские игры в данном контексте также не являются исключением и должны пройти иначе», — заявил Дрю.

«Тот проект, который мы готовили в нашей заявке, уже устарел и не имеет ничего общего с нынешними реалиями. Первая наша необходимость — провести переоценку бюджета, в который обойдется Олимпиада. Мы должны переосмыслить эти Игры и адаптировать их, чтобы они соответствовали новому миру», — заключил он.

Из-за пандемии была перенесена Олимпиада в Токио с 2020-го на лето 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.

 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола
Тактаров рассказал о состоянии отца Нурмагомедова
Общее собрание РПЛ рассмотрит вопрос возобновления ЧР
В Италии смягчили карантин и разрешили футболистам тренироваться
Названы самые привлекательные девушки-бойцы из России
Юрий Семин высказался о возможном уходе из «Локомотива»
Орещук: Агент спас Дзюбу после истории с кошельком Быстрова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь