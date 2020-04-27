Член МОК считает, что план проведения ОИ-2024 в Париже должен быть обновлен из-за пандемии

Источник: Reuters

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Кризис, который мы сейчас переживаем, оказывает долгосрочное влияние на нашу повседневную жизнь, а также имеет экономическое и социальное влияние. Он не может и не должен пройти без последствий, все мы выйдем из него новыми людьми. Олимпийские и Паралимпийские игры в данном контексте также не являются исключением и должны пройти иначе», — заявил Дрю.

«Тот проект, который мы готовили в нашей заявке, уже устарел и не имеет ничего общего с нынешними реалиями. Первая наша необходимость — провести переоценку бюджета, в который обойдется Олимпиада. Мы должны переосмыслить эти Игры и адаптировать их, чтобы они соответствовали новому миру», — заключил он.

Из-за пандемии была перенесена Олимпиада в Токио с 2020-го на лето 2021 года.