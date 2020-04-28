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10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио, перенесенные на 2021 год, будут отменены, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль к следующему году, заявил председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

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Источник: AP 2020

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. По словам Мори, дальнейшая отсрочка Олимпиады невозможна.

«В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом, — цитирует Мори издание Nikkan Sports. — Если Олимпиада будет проведена после того, как мир победит вирус, то это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр».

Олимпийские игры в Токио стали первой в новейшей истории Олимпиадой, проведение которой было отложено. Ранее из-за военных действий не состоялись Олимпиада 1916 года в Берлине, Игры 1940 года в Токио и Олимпиада-1944 в Лондоне. В 1972 году соревнования на Олимпийских играх в Мюнхене были приостановлены из-за теракта, но затем доведены до конца.

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