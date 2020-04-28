Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции

Все российские и международные соревнования были перенесены, и спортсмены оказались в непростых для себя условиях — вдали от арен и тренировочных площадок, запертые в четырех стенах. Как они преодолевают трудности самоизоляции? Теперь, когда онлайн связь стала единственным способом общения, современные технологии позволяют снова увидеть знакомых спортсменов, но в абсолютно не привычной обстановке. «Вне игры» — серия фотографий Алексея Филиппова о том, как живут спортсмены во время самоизоляции.