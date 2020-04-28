Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь людей по всему миру. Привычный темп замедлился, улицы опустели, а всеобщая самоизоляция стала новой реальностью.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Все российские и международные соревнования были перенесены, и спортсмены оказались в непростых для себя условиях — вдали от арен и тренировочных площадок, запертые в четырех стенах. Как они преодолевают трудности самоизоляции? Теперь, когда онлайн связь стала единственным способом общения, современные технологии позволяют снова увидеть знакомых спортсменов, но в абсолютно не привычной обстановке. «Вне игры» — серия фотографий Алексея Филиппова о том, как живут спортсмены во время самоизоляции.

 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Нужен ли Гончаренко ЦСКА?
Грязный поступок Овечкина. Травмировал русского ветерана ударом
«Барселона» и «Реал» могут потерять 400 млн из-за коронавируса
«Этот русский может выдать трюк». Шикарный гол Мостового «Барсе»
Найдены супертовары для спорта по необычным ценам
Уткин заступился за наказанного после интервью о Путине вратаря
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь