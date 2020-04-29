МОК: Проведение Игр в Токио не зависит от разработки вакцины от COVID-19

Источник: AP 2020

Во вторник глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура заявил, что проведение Олимпиады в Токио через год может быть затруднительным, если не удастся разработать эффективную вакцину против COVID-19. Коутс отметил, что комментарий Ёкокуры был лишь его мнением.

«Согласно совету, который был получен от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мы должны продолжать подготовку к запланированной дате, и это не зависит от вакцины», — цитирует Коутса агентство Рейтер.

«Было бы неплохо иметь вакцину. Но мы, как и прежде, будем продолжать руководствоваться рекомендациями ВОЗ и органов здравоохранения Японии, потому что здоровье и благополучие спортсменов и других участников Игр является приоритетом номер один», — добавил функционер.

В конце марта МОК и оргкомитет Игр в Токио объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.