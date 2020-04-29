Матыцин: Минспорт России вынужден сократить бюджет на 7 миллиардов рублей

В среду Матыцин провел рабочее совещание с главами спортивных федераций.
«Мы продолжаем реализацию федерального проекта “Спорт — норма жизни”, в очень непростых условиях вынуждены были по решению правительства сократить часть бюджета, перечислить в резервный фонд порядка 7 миллиардов рублей, что, конечно же, скажется на организации учебно-тренировочного процесса, в определенной мере — на проведении соревнований», — сказал Матыцин в своей вступительной речи на совещании.
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, комментируя итоги совещания с Матыциным, отметил, что федерациям нужно будет скорректировать свои календарные планы.
«Основные тезисы совещания. Сейчас нужно стойко пережить ситуацию (с коронавирусом), удержать команды на высоком уровне готовности. Министерство спорта поддерживает проведение и внутренних соревнований, и международных. Но объявлено, что будет сокращение бюджета на 10−11% по линии министерства спорта. Это само министерство ограничено в таких деньгах. Но спорт будет развиваться. Еще одна задача, которую озвучило министерство, — корректировка календарных планов», — сказал Свищев РИА Новости.