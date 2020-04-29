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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матыцин: Минспорт России вынужден сократить бюджет на 7 миллиардов рублей

Министерство спорта России продолжает реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни», но вынуждено сократить часть бюджета и перечислить в резервный фонд порядка 7 миллиардов рублей, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду Матыцин провел рабочее совещание с главами спортивных федераций.

«Мы продолжаем реализацию федерального проекта “Спорт — норма жизни”, в очень непростых условиях вынуждены были по решению правительства сократить часть бюджета, перечислить в резервный фонд порядка 7 миллиардов рублей, что, конечно же, скажется на организации учебно-тренировочного процесса, в определенной мере — на проведении соревнований», — сказал Матыцин в своей вступительной речи на совещании.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, комментируя итоги совещания с Матыциным, отметил, что федерациям нужно будет скорректировать свои календарные планы.

«Основные тезисы совещания. Сейчас нужно стойко пережить ситуацию (с коронавирусом), удержать команды на высоком уровне готовности. Министерство спорта поддерживает проведение и внутренних соревнований, и международных. Но объявлено, что будет сокращение бюджета на 10−11% по линии министерства спорта. Это само министерство ограничено в таких деньгах. Но спорт будет развиваться. Еще одна задача, которую озвучило министерство, — корректировка календарных планов», — сказал Свищев РИА Новости.

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