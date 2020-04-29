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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесут на 2022 год

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские олимпийские комитеты совместно с оргкомитетом XVI летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в Банска-Быстрице (Словакия) приняли решение о переносе форума, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

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Источник: AP 2020

Европейский юношеский олимпийский фестиваль должен был пройти с 25 по 31 июля 2021 года. Однако даты состязаний пересекаются с Олимпиадой в Токио, которую намечено провести с 23 июля по 8 августа.

«Фестиваль не состоится в запланированные даты в 2021 году. С ЕОК обсуждаем возможность переноса соревнований. Проведение ЕЮОФ летом 2022 года видится нам оптимальным решением», — приводит НОК слова исполнительного директора оргкомитета Петера Корчока.

Спортивный директор ЕОК Петер Брюль отметил, что организация проведет консультации со всеми европейскими спортивными федерациями, чьи дисциплины представлены в программе юношеского фестиваля.

На предыдущем летнем фестивале в 2019 году в Баку белорусские атлеты завоевали 14 наград (шесть золотых, две серебряные и шесть бронзовых).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Летний и зимний фестивали проводятся раз в два года. Идея создания принадлежит члену МОК Жаку Рогге.

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