Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесут на 2022 год

Источник: AP 2020

Европейский юношеский олимпийский фестиваль должен был пройти с 25 по 31 июля 2021 года. Однако даты состязаний пересекаются с Олимпиадой в Токио, которую намечено провести с 23 июля по 8 августа.

«Фестиваль не состоится в запланированные даты в 2021 году. С ЕОК обсуждаем возможность переноса соревнований. Проведение ЕЮОФ летом 2022 года видится нам оптимальным решением», — приводит НОК слова исполнительного директора оргкомитета Петера Корчока.

Спортивный директор ЕОК Петер Брюль отметил, что организация проведет консультации со всеми европейскими спортивными федерациями, чьи дисциплины представлены в программе юношеского фестиваля.

На предыдущем летнем фестивале в 2019 году в Баку белорусские атлеты завоевали 14 наград (шесть золотых, две серебряные и шесть бронзовых).