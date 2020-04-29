Более 1000 человек участвовали в акции Паралимпийского комитета России «Спасибо врачам»

«Паралимпийский комитет России благодарит всех за участие в нашей акции, в общей сложности в ней приняли участие более тысячи человек из различных субъектов Российской Федерации. Это не только спортсмены и тренеры национальных сборных команд России, но и учащиеся спортивно-адаптивных школ, руководители и специалисты спортивных организаций, региональных министерств и ведомств. Отдельные слова благодарности министру спорта Олегу Васильевичу Матыцин за то, что поддерживает все наши проекты и инициативы», — рассказал Рожков.