Более 1000 человек участвовали в акции Паралимпийского комитета России «Спасибо врачам»

«Паралимпийский комитет России благодарит всех за участие в нашей акции, в общей сложности в ней приняли участие более тысячи человек из различных субъектов Российской Федерации. Это не только спортсмены и тренеры национальных сборных команд России, но и учащиеся спортивно-адаптивных школ, руководители и специалисты спортивных организаций, региональных министерств и ведомств. Отдельные слова благодарности министру спорта Олегу Васильевичу Матыцин за то, что поддерживает все наши проекты и инициативы», — рассказал Рожков.
«Сегодня врачи находятся на передовой в борьбе с эпидемиологической ситуацией в мире. От их высококвалифицированной экстренной медицинской помощи зависят жизни людей. Хочу отметить, что в эти дни в больнице вместе с медиками работает кандидат в национальную сборную по керлингу на колясках Виктор Сибирин, представитель Красноярского края», — рассказал первый вице-президент ПКР.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Как отмечается на сайте правительства РФ, именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.