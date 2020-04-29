Без тренировок до июня. Матыцин провел совещание с главами спортивных федераций

Источник: РИА "Новости"

В совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, также приняли участие руководители Олимпийского комитета России, ФМБА и ассоциаций олимпийских видов спорта. Обсуждался поэтапный план возобновления централизованной подготовки сборных команд страны после смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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«В настоящее время отменены или перенесены все соревнования, приостановлены все централизованные учебно-тренировочные сборы, — напомнил министр спорта участникам заседания. — Конкретные даты возобновления пока непонятны, в том числе потому что международные федерации пока не дали свои даты проведения соревнований. Надеемся, в ближайшее время мы получим такую информацию и будем вместе выстраивать учебно-тренировочный процесс».

План Минспорта предусматривает первоочередные мероприятия по всем направлениям деятельности: подготовка сборных, корректировка планов подготовки к Олимпиаде в Токио, которая перенесена на 2021 год, развитие видов спорта, деятельность спортивных школ, организация научного и учебного процесса, реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Реализация мероприятий плана позволит Минспорту и всем заинтересованным организациям оперативно наладить все процессы и обеспечить поэтапный переход к полноценному рабочему режиму, но уже с опытом, приобретенным в ходе действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Как только правительство и оперативный штаб примут решение о снижении требований по пандемии и самоизоляции, мы сразу приступим к реализации нашего плана, — заметил Матыцин. — Мы направили письмо в Роспотребнадзор, чтобы были разработаны специальные рекомендации на период выхода из режима самоизоляции для спортивной отрасли. Но мы должны учитывать, что во всех регионах ситуация разная. Как только будут готовы общие рекомендации Роспотребнадзора, мы направим письма руководителям субъектов Российской Федерации, чтобы они оказали содействие в организации учебно-тренировочных занятий в регионах».

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Возврат на базы невозможен без углубленного медобследования

Министр спорта РФ напомнил собравшимся, что началу подготовки спортсменов на федеральных базах всегда предшествует обязательное углубленное медицинское обследование (УМО). Атлет, испытывающий серьезные проблемы со здоровьем, не может получить допуск к централизованным тренировкам. С 2009 года УМО проводят специалисты ФМБА.

«Сейчас вся деятельность ФМБА направлена на помощь больным и минимизацию рисков заболевания, и организация УМО в мае-июне представляет большую сложность. Без прохождения спортсменами УМО мы не можем приступить к возобновлению централизованной подготовки», — добавил министр.

Матыцин отметил, что разделяет озабоченность глав федераций, тренеров и спортсменов по поводу отсутствия тренировок.

Но весь мир находится в таких условиях. Во всех странах централизованная олимпийская подготовка сборных не проводится, за исключением Китая и еще двух-трех стран, где на военных базах в очень ограниченном составе тренируются сборные команды. Олег Матыцин Министр спорта РФ

«Но весь мир находится в таких условиях. Во всех странах централизованная олимпийская подготовка сборных не проводится, за исключением Китая и еще двух-трех стран, где на военных базах в очень ограниченном составе тренируются сборные команды. На сегодняшний день могу точно сказать, что в мае на наших федеральных базах подготовка осуществляться не будет. По открытию баз в июне решение будет принято дополнительно, исходя из ситуации», — сказал министр спорта РФ.

Матыцин заверил руководителей федераций, что Минспорт РФ делает все необходимое, чтобы вернуться к централизованной подготовке сборных команд страны, и начнет реализацию организации тренировочного процесса сразу после того, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты.

Не время капризничать

«Мы можем сколько угодно капризничать и настаивать на том, чтобы наших спортсменов вернули на базы сейчас, — сказала ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина, принимавшая участие в совещании. — Но есть объективная угроза заражения спортсменов сборных страны, поэтому нужно исходить из реальности. Пока у нас нет возможности полностью обезопасить спортсменов на базах. Тот же персонал не может безвыездно находиться на базах длительное время, у всех есть семьи и дети».

«Министерство спорта делает все в этой тяжелой ситуации. Ведутся переговоры с министерством обороны, ФМБА, Роспотребнадзором. Я думаю, что все федерации сегодня поняли, что мы должны действовать в соответствии со всеми решениями, которые принимаются в нашем государстве. Самое главное — это здоровье тренеров и спортсменов», — подчеркнула Аникина.

Федерация бобслея России, как сказала собеседница ТАСС, разделяет позицию министерства спорта. «Мы можем подождать до июля с выездом на базы. Наши спортсмены пока будут тренироваться по месту проживания под дистанционным руководством тренеров, которые составляют планы», — добавила Аникина.

Вице-президент федерации синхронного плавания Ольга Брусникина рада тому, что Минспорт собрал все федерации. «Нам объяснили, что готовится определенный план по выходу из карантина. Мне показалось, что сегодня более-менее стало все понятно, потому что жить в неведении труднее всего. Сегодня как раз многие вещи прояснились, большое спасибо министру за то, что он нас всех собрал и объяснил нам, как будем жить», — заключила Брусникина.

С начала апреля из-за пандемии закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая до сих пор лишена возможности работать в тренировочном зале.