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13:51 (мск), источник: ТАСС

Минспорт: Проходившие карантин на «Озере Круглом» спортсмены здоровы и уже покинули базу

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спортсмены, проходившие 14-дневный карантин на базе «Озеро Круглое», здоровы и в пятницу разъехались по домам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

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Источник: РИА "Новости"

50 спортсменов и несколько членов делегаций находились на двухнедельном карантине на подмосковной базе «Озеро Круглое», где традиционно проводили подготовку команды по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию, плаванию и прыжкам в воду. Все они были эвакуированы в апреле из-за рубежа в Россию.

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«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора министерство обеспечивало обсервацию на территории базы “Озеро Круглое” спортсменам и нескольким членам делегаций, прибывшим из-за рубежа. Сегодня срок карантина истек, все здоровы. Все отправились по домам», — сообщили в пресс-службе министерства.

Последними на базу заехали конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, которые находились в Индонезии. Также на базе в обсервации находился женский футбольный клуб «Звезда» из Пермского края, сборная Красноярска по триатлону. В общей сложности при поддержке Минспорта России, оперативного штаба, МИД России, Росавиации и общероссийских спортивных федераций в Россию после приостановки регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса из-за границы вернулись 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны.

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