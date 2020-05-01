Минспорт: Проходившие карантин на «Озере Круглом» спортсмены здоровы и уже покинули базу
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спортсмены, проходившие 14-дневный карантин на базе «Озеро Круглое», здоровы и в пятницу разъехались по домам. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спортсмены, проходившие 14-дневный карантин на базе «Озеро Круглое», здоровы и в пятницу разъехались по домам. Об этом ТАСС сообщили в
50 спортсменов и несколько членов делегаций находились на двухнедельном карантине на подмосковной базе «Озеро Круглое», где традиционно проводили подготовку команды по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию, плаванию и прыжкам в воду. Все они были эвакуированы в апреле
«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора министерство обеспечивало обсервацию на территории базы “Озеро Круглое” спортсменам и нескольким членам делегаций, прибывшим
Последними на базу заехали конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, которые находились в Индонезии. Также на базе в обсервации находился женский футбольный клуб «Звезда» из Пермского края, сборная Красноярска по триатлону. В общей сложности при поддержке Минспорта России, оперативного штаба, МИД России, Росавиации и общероссийских спортивных федераций в Россию после приостановки регулярного авиасообщения