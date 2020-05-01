Минспорт: Проходившие карантин на «Озере Круглом» спортсмены здоровы и уже покинули базу

Источник: РИА "Новости"

50 спортсменов и несколько членов делегаций находились на двухнедельном карантине на подмосковной базе «Озеро Круглое», где традиционно проводили подготовку команды по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию, плаванию и прыжкам в воду. Все они были эвакуированы в апреле из-за рубежа в Россию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83a09f99e5e9d53a3899" data-vnd="83a09f99e5e9d53a3899" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83a09f99e5e9d53a3899" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что полезно знать Если сидишь дома

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора министерство обеспечивало обсервацию на территории базы “Озеро Круглое” спортсменам и нескольким членам делегаций, прибывшим из-за рубежа. Сегодня срок карантина истек, все здоровы. Все отправились по домам», — сообщили в пресс-службе министерства.