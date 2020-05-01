МПК отменил внеочередную генеральную ассамблею в 2020 году
ТАСС, 1 мая. Внеочередная генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), которая должна была пройти в 2020 году, отменена
ТАСС, 1 мая. Внеочередная генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), которая должна была пройти в 2020 году, отменена
В рамках этой ассамблеи был запланирован доклад рабочей группы по обзору управления комитета, которую возглавляет
«Сбор членов МПК в одном месте для внеочередной генеральной ассамблеи в 2020 году и для ознакомления с отчетом рабочей группы по обзору управления комитета не является практичным, выполнимым, разумным или возможным в настоящее время, — заявил президент МПК Эндрю Парсонс. — Пандемия создала значительный объем дополнительной работы для всех членов МПК. Сохраняется неопределенность в отношении развития ситуации с коронавирусом, сохраняются ограничения на глобальные поездки и возможность проведения встреч большими группам, а также COVID-19 оказал значительное финансовое влияние на всех участников паралимпийского движения».
«Отмена внеочередной генеральной ассамблеи МПК 2020 года не означает, что мы прекращаем проверку управления МПК. Это просто означает корректировку сроков завершения проекта», — добавил Парсонс.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.