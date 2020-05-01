МПК отменил внеочередную генеральную ассамблею в 2020 году

В рамках этой ассамблеи был запланирован доклад рабочей группы по обзору управления комитета, которую возглавляет вице-президент МПК Дуэйн Кейл. Рабочая группа была создана в апреле 2018 года, чтобы проанализировать возможности улучшения деятельности МПК.

«Сбор членов МПК в одном месте для внеочередной генеральной ассамблеи в 2020 году и для ознакомления с отчетом рабочей группы по обзору управления комитета не является практичным, выполнимым, разумным или возможным в настоящее время, — заявил президент МПК Эндрю Парсонс. — Пандемия создала значительный объем дополнительной работы для всех членов МПК. Сохраняется неопределенность в отношении развития ситуации с коронавирусом, сохраняются ограничения на глобальные поездки и возможность проведения встреч большими группам, а также COVID-19 оказал значительное финансовое влияние на всех участников паралимпийского движения».

«Отмена внеочередной генеральной ассамблеи МПК 2020 года не означает, что мы прекращаем проверку управления МПК. Это просто означает корректировку сроков завершения проекта», — добавил Парсонс.