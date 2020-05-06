РУСАДА возвращается. Тестирование спортсменов на допинг возобновится через две недели
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) через две недели планирует возобновить
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) через две недели планирует возобновить
В среду состоялась
«У нас есть модель тестирования в этих сложных условиях, мы отработали эту машину. У нас есть понимание по костюмам — мы уже заказали и продолжаем их заказывать. Сейчас мы ждем последние рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), они будут со дня на день. И мы начинаем работу с третьей декады мая», — сказал Ганус.
«Отдельную работу мы проводим с персоналом по сбору проб, — заметила в свою очередь Баринова. — Огромная благодарность, что они выразили готовность продолжить сотрудничество. Нужно предпринимать меры как по защите специалистов, так и спортсменов, чрезмерных мер быть не может. Инспекторы РУСАДА будут проводить тестирование только в специальных костюмах, наши специалисты должны использовать маски, санитайзеры».
Заместитель генерального директора агентства сообщила, что стоимость одной пробы, которую будут брать начиная с двадцатых чисел мая, будет дороже той, что брали до начала пандемии. «Костюмы противовирусные стоят денег, маски мы закупаем с учетом того, что их не только инспекторы наденут. Запас материалов рассчитывался не только на инспектора и спортсмена, но и на ближайшее окружение, учитывая, что тестирование может быть на базах», — отметила Пахноцкая.
Несмотря на то, что стоимость
«У нас бюджет состоит из двух частей, — отметил Ганус. — Первая — антидопинговая деятельность, вторая — обеспечение, мы не будем запрашивать дополнительные средства, это сложно. Мы ведем оптимизацию за счет перевода образовательной деятельности в
По словам Пахноцкой, в этих сложных финансовых условиях РУСАДА не намерено сокращать постоянный штат своих сотрудников. «Будет работать весь персонал в полном объеме, я имею в виду штатных сотрудников, структурных изменений не предполагается», — сказала заместитель генерального директора.
Российское антидопинговое агентство с января по март 2020 года взяло 2755