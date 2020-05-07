Глава Екатеринбурга утвердил состав городского оргкомитета Универсиады-2023

«Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил своим постановлением состав организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году», — говорится в сообщении.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.