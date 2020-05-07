Куйвашев и Светлаков вошли в жюри конкурса талисманов Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

Ранее в оргкомитете Универсиады-2023 назвали 12 претендентов на роль талисмана, среди них черный аист, бурый медведь и северный олень.

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«В качестве независимых арбитров выступят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (председатель жюри), олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, актриса Ксения Корнева, актер и телеведущий Сергей Светлаков, победитель ралли “Дакар” Сергей Карякин, генеральный директор технопарка “Университетский” Марат Нуриев и член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов. Выбор такого состава жюри неслучаен. Все его представители или родились в Екатеринбурге и Свердловской области, или в настоящее время работают в регионе», — говорится в сообщении департамента.

Итоги голосования жюри будут объявлены в июне. Жюри выберет трех лучших персонажей, над которыми далее будут работать мультипликаторы. Они создадут трехмерные модели героев, для которых затем придумают имена и биографии. Главного героя Универсиады определит народное голосование.