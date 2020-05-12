Всемирные игры колясочников и ампутантов в России перенесены на 2022 год

Такое решение было принято на заседании исполкома IWAS. Соревнования перенесены на октябрь 2022 года. Изначально Игры должны были пройти в 2021 году, но соревнования не смогут состояться в запланированный срок из-за переноса на 2021 год Паралимпийских игр в Токио на фоне пандемии коронавируса. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

На заседании обсуждался вопрос переноса генеральной ассамблеи IWAS в Сочи, которая должна была состояться в 2021 году во время соревнований. Новое место и сроки проведения мероприятия будут определены позднее.

Сочи принимал Игры в 2015 году. В соревнованиях приняли участие около 800 паралимпийцев из 34 стран, которые разыграли 213 комплектов медалей в шести видах спорта: легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука, настольном теннисе, паратхэквондо и армспорте.