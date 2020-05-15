Исполком WADA обсудит допинговые дела российских спортсменов и «акт Родченкова»

Источник: Reuters

Заседание пройдет 15 мая в онлайн-режиме. Изначально оно должно было состояться в штаб-квартире WADA в Монреале, однако из-за пандемии коронавируса его организуют в формате видеоконференции. Влияние пандемии на реализацию антидопинговых программ также станет одной из тем обсуждения. Члены исполкома WADA получат обновленную информацию по делу о результатах расследования, связанного с проверкой базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и манипуляциями с ее данными.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4f47bb03fc4af0881b80" data-vnd="4f47bb03fc4af0881b80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4f47bb03fc4af0881b80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

WADA 30 апреля сообщило о завершении проверки 298 российских спортсменов из базы данных московской лаборатории и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований. Среди них также присутствует информация по 145 атлетам, с данными чьих проб, как утверждает WADA, проводились манипуляции, что стало основанием для вынесения четырехлетних санкций по отношению к российскому спорту. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Еще одним важным вопросом станет обсуждение «Антидопингового акта Родченкова» (The Rodchenkov Anti-Doping Act), за принятие которого в октябре прошлого года проголосовала Палата представителей Конгресса США. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами агентства, и на лиц, находящихся вне юрисдикции Вашингтона. При этом закон не затрагивает североамериканские профессиональные лиги, которые не следуют кодексу WADA.

Организация обеспокоена принятием этого закона, который вводит уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов. Связано это с тем, что он будет иметь экстерриториальную силу. Нормы «акта Родченкова» подразумевают возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в соревнованиях вместе с американскими спортсменами. Закон носит имя бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте.