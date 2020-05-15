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10:04 (мск), источник: ТАСС

Исполком WADA обсудит допинговые дела российских спортсменов и «акт Родченкова»

ТАСС, 15 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в пятницу проведет регулярное заседание исполкома, на котором будет обсуждаться текущая деятельность организации. В повестку заседания включены вопросы по допинговым делам 298 российских спортсменов и принимаемый в США закон о допинговом мошенничестве, известный как «акт Родченкова».

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Источник: Reuters

Заседание пройдет 15 мая в онлайн-режиме. Изначально оно должно было состояться в штаб-квартире WADA в Монреале, однако из-за пандемии коронавируса его организуют в формате видеоконференции. Влияние пандемии на реализацию антидопинговых программ также станет одной из тем обсуждения. Члены исполкома WADA получат обновленную информацию по делу о результатах расследования, связанного с проверкой базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и манипуляциями с ее данными.

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WADA 30 апреля сообщило о завершении проверки 298 российских спортсменов из базы данных московской лаборатории и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований. Среди них также присутствует информация по 145 атлетам, с данными чьих проб, как утверждает WADA, проводились манипуляции, что стало основанием для вынесения четырехлетних санкций по отношению к российскому спорту. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Еще одним важным вопросом станет обсуждение «Антидопингового акта Родченкова» (The Rodchenkov Anti-Doping Act), за принятие которого в октябре прошлого года проголосовала Палата представителей Конгресса США. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами агентства, и на лиц, находящихся вне юрисдикции Вашингтона. При этом закон не затрагивает североамериканские профессиональные лиги, которые не следуют кодексу WADA.

Организация обеспокоена принятием этого закона, который вводит уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов. Связано это с тем, что он будет иметь экстерриториальную силу. Нормы «акта Родченкова» подразумевают возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в соревнованиях вместе с американскими спортсменами. Закон носит имя бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте.

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