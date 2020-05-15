Спорт в Казахстане оживает? Сборные приступают к тренировкам

И одними из первых этим воспользовались представители борьбы, дзюдо и тяжелой атлетики, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом они не первые, кто приблизил условия тренировок к привычным и традиционным. Так, футболисты некоторых клубов («Актобе», «Кайсар» и другие) уже активно проводят тренировочные занятия.

Есть вероятность того, что чемпионат Казахстана возобновят (без зрителей, естественно) в скором времени. Так что команды при соблюдении всех обязательных на сегодня правил приступают к возвращению к былым кондициям.

Вслед за ними о возобновлении тренировочного процесса в пределах сборной сообщили бокс и дзюдо. Обе сборные планируют это сделать в конце мая посредством учебно-тренировочного сбора.

«С 25 мая по 12 июня мы планируем провести учебно-тренировочный сбор в городе Алматы. Тренировки будут проходить по программе специальной физической подготовки. Сборы будем проводить согласно всем санитарно-гигиеническим нормам, привлекая не более 30 спортсменов национальной сборной команды. В режиме ЧС спортсмены тренировались дома, мы проводили дистанционные онлайн-тренировки. В связи со снятием режима ЧС и послаблениям мер ребята активно тренируются и готовятся к сборам на 25 мая. Дальнейший план будем разрабатывать, смотря на открытие границ. В планах есть совместные учебно-тренировочные сборы с командами Украины, России и Узбекистана. Также осенью хотим провести чемпионат Казахстана. Есть также турнир Аскара Кулибаева, туда мы уже тоже приглашаем спортсменов. Участие в других международных турнирах будем рассматривать согласно календарю Международного олимпийского комитета», — цитирует главного тренера сборной Галымбека Кенжебаева пресс-служба Федерации.

Вслед за боксерами выйти из домов решили и в сборной Казахстана по дзюдо. Буквально вчера, 14 мая, тренерский штаб объявил о двух сборах подряд, которые пройдут на территории олимпийского центра «Акбулак».

«Впервые после карантина мы собираемся провести тренировочный сбор. По нашему плану, первый УТС пройдет с 27 мая по 8 июня в центре “Акбулак”, который расположен в Алматинской области. Затем мы сразу проведем второй сбор, который намечен на период с 17 июня по 1 июля. После долгого перерыва команда примет участие в двух сборах подряд. Конечно, учитывая сложившуюся ситуацию, все санитарные требования будут строго соблюдены. Для нас здоровье спортсменов и их благополучие стоят на первом месте», — сказал в интервью Olympic.kz главный тренер Айдын Смагулов.

В свою очередь сборная по тяжелой атлетике уже начала тренировки. В неполном составе сборная проводит учебно-тренировочный сбор на территории комплекса «Тау Ак-булак».

Естественно, все проводится и будет проводиться в полном соответствии с санитарными нормами, предписаниями врачей и с соблюдением четких и строгих правил.