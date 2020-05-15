Спорт в Казахстане оживает? Сборные приступают к тренировкам
Не так давно в Казахстане сняли режим ЧС. Длительное время он сохранялся
Не так давно в Казахстане сняли режим ЧС. Длительное время он сохранялся
И одними из первых этим воспользовались представители борьбы, дзюдо и тяжелой атлетики, сообщает корреспондент Vesti.kz.
При этом они не первые, кто приблизил условия тренировок к привычным и традиционным. Так, футболисты некоторых клубов («Актобе», «Кайсар» и другие) уже активно проводят тренировочные занятия.
Есть вероятность того, что чемпионат Казахстана возобновят (без зрителей, естественно) в скором времени. Так что команды при соблюдении всех обязательных на сегодня правил приступают к возвращению к былым кондициям.
Вслед за ними о возобновлении тренировочного процесса в пределах сборной сообщили бокс и дзюдо. Обе сборные планируют это сделать в конце мая посредством
«С 25 мая по 12 июня мы планируем провести
Вслед за боксерами выйти из домов решили и в сборной Казахстана по дзюдо. Буквально вчера, 14 мая, тренерский штаб объявил о двух сборах подряд, которые пройдут на территории олимпийского центра «Акбулак».
«Впервые после карантина мы собираемся провести тренировочный сбор. По нашему плану, первый УТС пройдет с 27 мая по 8 июня в центре “Акбулак”, который расположен в Алматинской области. Затем мы сразу проведем второй сбор, который намечен на период с 17 июня по 1 июля. После долгого перерыва команда примет участие в двух сборах подряд. Конечно, учитывая сложившуюся ситуацию, все санитарные требования будут строго соблюдены. Для нас здоровье спортсменов и их благополучие стоят на первом месте», — сказал в интервью Olympic.kz главный тренер Айдын Смагулов.
В свою очередь сборная по тяжелой атлетике уже начала тренировки. В неполном составе сборная проводит
Естественно, все проводится и будет проводиться в полном соответствии с санитарными нормами, предписаниями врачей и с соблюдением четких и строгих правил.
В любом случае, спорт в Казахстане активно начал реанимироваться.