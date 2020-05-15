Сессия МОК впервые пройдет в режиме онлайн

Источник: РИА "Новости"

Решение о таком формате исполком МОК принял 14 мая. Планируется, что 136-я сессия состоится 17 июля. Работа будет организована дистанционно через безопасную электронную систему и транслироваться в прямом эфире.

Исполком МОК также утвердил изменение сроков выборов в комиссию спортсменов этой организации, отложив их до июля 2021 года. Срок полномочий четырех избранных и одного назначенного членов комиссии атлетов МОК истекают в текущем году.

В общей сложности 30 спортсменов будут бороться за четыре вакантных места в комиссии спортсменов МОК.