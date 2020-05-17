В РУСАДА рассказали о самом смешном, оригинальном и сложном допинговых делах

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

«Важных дел было так много. Мы очень радовались победе в делах по запрещенному сотрудничеству. До этого никто не вел по ним разбирательств. У меня с детства есть две важных вещи — справедливость и красота. Я радуюсь, что спортсмену удалось снизить санкцию. Мы всегда видим, когда спортсмен — жертва.

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Самое сложное? Нелегкое дело с CAS Андрея Еременко (тренера по легкой атлетике. — Sport24). Там было мнение о недостаточном количестве доказательств, что тренер хотел подкупить допинг-офицера.

Самое страшное? Во время заседаний были моменты хамского, наглого и развязного поведения у спортсменов и тренеров. Происходит это не так часто, больше по телефону себя так ведут. Моментов, где бы прямо угрожали, не случалось. Я надеюсь, что у нас цивилизованная страна и общество. А отморозки есть везде.

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Что полезно знать Если сидишь дома

Оригинальное дело? Оно еще будет. Сейчас же есть интернет, свобода слова. Все всё видят и знают, примеряя на себя. Например, был у кого-то сексуальный контакт и из-за обмена жидкостями случилась положительная проба. Другой случай — поцелуй после употребления кокаина. И люди из этих историй собирают коллаж. Мне жаль, что мы строго преследуем нераскрытие лишней информации о спортсменах, кроме имени, вида спорта и названия запрещенной субстанции. Если бы люди только знали. Это и смех, и грех. Думаю, что много сериалов можно снять.

Кстати, есть такой сериал «Проект Анна Николаевна» про робота-полицейского. Там была целая серия про антидопинговое дело. Супер! Мы даже хотим поискать авторов и сценаристов. РУСАДА не было вовлечено, но они отразили ровно то, что сейчас происходит.