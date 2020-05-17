В РУСАДА рассказали о самом смешном, оригинальном и сложном допинговых делах
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в интервью на
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в интервью на
«Важных дел было так много. Мы очень радовались победе в делах по запрещенному сотрудничеству. До этого никто не вел по ним разбирательств. У меня с детства есть две важных вещи — справедливость и красота. Я радуюсь, что спортсмену удалось снизить санкцию. Мы всегда видим, когда спортсмен — жертва.
Самое сложное? Нелегкое дело с CAS Андрея Еременко (тренера по легкой атлетике. — Sport24). Там было мнение о недостаточном количестве доказательств, что тренер хотел подкупить
Самое страшное? Во время заседаний были моменты хамского, наглого и развязного поведения у спортсменов и тренеров. Происходит это не так часто, больше по телефону себя так ведут. Моментов, где бы прямо угрожали, не случалось. Я надеюсь, что у нас цивилизованная страна и общество. А отморозки есть везде.
Оригинальное дело? Оно еще будет. Сейчас же есть интернет, свобода слова. Все всё видят и знают, примеряя на себя. Например, был у
Кстати, есть такой сериал «Проект Анна Николаевна» про
Все смешные дела основаны на