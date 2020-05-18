РУСАДА в 2020 году выявило более 70 случаев нарушения правил доступности для тестирования

Источник: AP 2020

«В апреле нашими сотрудниками было выявлено 15 нарушений правил доступности для тестирования, — сообщила Пахноцкая. — Всего был зафиксировано 71 нарушение. В 38 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 33 — о непредоставлении информации о местонахождении».

В 2019 году РУСАДА зафиксировало 312 нарушений правил доступности для тестирования (239 — пропущенные тесты, 73 — непредоставление информации о местонахождении). В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).