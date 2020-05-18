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16:56 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА в 2020 году выявило более 70 случаев нарушения правил доступности для тестирования

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые четыре месяца 2020 года выявило 71 случай нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования, из которых 15 — в апреле. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Источник: AP 2020

«В апреле нашими сотрудниками было выявлено 15 нарушений правил доступности для тестирования, — сообщила Пахноцкая. — Всего был зафиксировано 71 нарушение. В 38 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 33 — о непредоставлении информации о местонахождении».

В 2019 году РУСАДА зафиксировало 312 нарушений правил доступности для тестирования (239 — пропущенные тесты, 73 — непредоставление информации о местонахождении). В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

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