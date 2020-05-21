Бах: Понимаю, что ОИ придется отменить, если они не состоятся в 2021 году

Источник: РИА "Новости"

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори заявил, что Игры будут отменены, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль к следующему году. Бах заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что проведение Игр летом 2021 года будет «последним вариантом».

«Откровенно говоря, я понимаю это, потому что вы не можете вечно нанимать 3 или 5 тысяч человек в оргкомитет. Вы не можете каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределенности. Вы не можете иметь много общего с будущими Олимпийскими играми, поэтому я понимаю этот подход наших японских партнеров», — цитирует Баха Би-би-си.

«Мы должны быть готовы к разным сценариям, которые могут потребоваться для организации Игр. Это касается мер здравоохранения. Возможно, потребуется карантин для спортсменов, для части спортсменов, для других участников Игр», — заявил Бах.