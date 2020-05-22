В МОК рассказали об особых условиях для проведения Олимпиады в Токио

Коутс заявил, что Олимпиада не может быть отложена, поэтому в МОК прорабатывают различные сценарии ее проведения. По его словам, возможно помещение олимпийской деревни на карантин, ограничение присутствия зрителей на объектах, а также разделение спортсменов от фанатов и представителей СМИ. «У нас будет целый ряд сценариев. Но это могут быть Игры, совершенно отличные от того, к чему мы привыкли», — подытожил глава комиссии.