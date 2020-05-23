Власти США разрешат некоторым зарубежным профессиональным спортсменам въехать в страну

«В рамках поддержки [проводимого] администрацией [президента США Дональда] Трампа возобновления работы экономики исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подписал указ, освобождающий некоторых иностранных профессиональных спортсменов, которые участвуют в профессиональных спортивных соревнованиях, организуемых определенными лигами, вместе с их основным персоналом и членами семей от [обязанности выполнять] постановления, запрещающего их въезд в США», — говорится в документе. Теперь министерству предстоит совместно со спортивными объединениями определить, кого именно коснется послабление.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a2939b1c90e0517f5b1c" data-vnd="a2939b1c90e0517f5b1c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a2939b1c90e0517f5b1c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вулф подчеркнул, что проведение спортивных состязаний оказывает положительное влияние не только на экономику страны, но и на настрой граждан, укрепляя чувство национального единства.

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Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта глава государства объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. По словам Трампа, временный запрет вводится на «все поездки, которые не являются необходимыми».