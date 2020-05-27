У всех спортсменов в Новогорске и на «Озере Круглом» коронавирус не обнаружен
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Тесты на коронавирус всех спортсменов на базе в Новогорске и на «Озере Круглом» дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Тесты на коронавирус всех спортсменов на базе в Новогорске и на «Озере Круглом» дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в
«Спортсмены сборных по художественной гимнастике и фигурному катанию, которые находятся на базе в Новогорске, и члены сборной по спортивной гимнастике на базе “Озеро Круглое” прошли тестирование на наличие коронавируса. У всех отрицательные результаты. По итогам тестирования спортсмены допущены и приступили к тренировочным мероприятиям на базах. Сейчас формируется график последующих заездов сборных», — говорится в сообщении.
22 мая на совещании по