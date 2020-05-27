В городе Санья началось строительство спортивных объектов VI Пляжных Азиатских игр

Накануне состоялась церемония начала строительства площадок, где состоятся соревнования по пляжному гандболу и спортивному скалолазанию. Площадка для состязаний по спортивному скалолазанию, помимо самих участников, сможет вместить порядка 1 тыс. зрителей.

Что касается пляжного гандбола, то площадок будет четыре. Две из них предназначены для проведения соревнований, а остальные будут служить для разогрева и подготовки спортсменов. За этими состязаниями на месте смогут наблюдать порядка 1,3 тыс. зрителей.

Организаторы игр заверяют, что подготовка к этому спортивному событию идет в соответствии с намеченным графиком, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время круглосуточно идет строительство спортивного городка для участников состязаний. Первое здание должно быть сдано в мае, а остальные сооружения — до конца сентября.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте прошлого года. Соревнования пройдут 28 ноября — 6 декабря и будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.