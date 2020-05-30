WADA ответило на слова Позднякова о предвзятости организации к российским спортсменам

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу в интервью ТАСС Поздняков заявил, что WADA в попытках наказать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стремится стать и следователем, и прокурором, и палачом: «В попытках наказать РУСАДА просматривается настойчивое стремление наших коллег из международного регулятора взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом. Я исхожу хотя бы из того, что один из наших постоянных оппонентов господин Тейлор открыто сказал о том, что его цель — «унизить российских спортсменов».

«WADA очень уверено в надежности и независимости своих процессов, в каждом проведенном расследовании следователи WADA действуют тщательно и независимо от руководства и отправляются туда, куда их приводят доказательства. Во всех случаях соблюдения требований в отношении РУСАДА независимый комитет по рассмотрению соответствия представляет свои рекомендации исполкому WADA, в состав которого в равной степени входят представители спортивного движения и правительства. В случае с РУСАДА и комитет по соответствию, и исполком были единодушны. В конечном счете решение принимает Спортивный арбитражный суд, а не WADA, что добавляет процессу еще один уровень независимости», — говорится в заявлении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.