Министр спорта Франции: Возвращение болельщиков на трибуны может произойти в конце июля

«Мое желание заключается в том, чтобы допустить болельщиков на стадионы, даже если их число будет ограничено, — заявила министр спорта. — Почему бы не сделать это с конца июля, если это будет возможно. Когда я вижу матчи при пустых трибунах, у меня появляется желание допустить хотя бы какое-то число зрителей. Есть федерации, есть лиги, которые принимают решения, а моя работа состоит в том, чтобы обеспечить выполнение этих решений, чтобы все могли готовиться к будущим соревнованиям».

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о возможности снятия ограничения на проведение спортивных мероприятий при пустых трибунах, в конце апреля он подчеркнул, что до конца лета это невозможно. «Наш самый большой противник — скопление большого числа людей, риск тем более велик, если они будут проходить в закрытом пространстве, — сказал премьер-министр, комметарий которого приводит L'Equipe. — При проведении мероприятий на открытых пространствах будет установлен лимит участников в 5 000 человек, который может быть сокращен местными властями в случае необходимости. В закрытых помещениях организаторы должны будут гарантировать строгое соблюдение всех санитарных норм».

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Франции по футболу был приостановлен после 28 туров из 38 запланированных. 28 апреля Федерация футбола Франции (FFF) приняла решение досрочно завершить турнир, позднее чемпионом был объявлен «Пари Сен-Жермен». По этой же причине был отменен французский Гран-при «Формулы-1», а Открытый чемпионат Франции по теннису был отложен до конца сентября.