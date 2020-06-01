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11:22 (мск), источник: РБК

Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио

Победить новый коронавирус по всему миру к следующему году будет сложно, а поэтому проведение летних Олимпийских игр в Токио, скорее всего, придется отменить, сказал РБК один из ведущих эпидемиологов Японии Кэнтаро Ивата.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
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29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 189 560+107 011
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось372 469+2 925
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
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30.05
4573
31.05
4181
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2870
19.051.06
Выздоровело2 652 477+77 311
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
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27.05
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28.05
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Источник: AP 2020

Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио. Об этом в интервью РБК рассказал врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японский властей Кэнтаро Ивата. По его словам, для проведения Игр необходимо выполнить два условия. «Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично», — сказал он.

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Как отметил Ивата, уже в следующем году Япония, вероятно, сможет проводить мероприятия регионального уровня, но не соревнования масштабов Олимпийских игр. «В Олимпиаде принимают участие много людей из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году», — сказал эпидемиолог. Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что игры будут отменены, если их не удастся провести в 2021 году. «Я думаю, что на данный момент это наиболее вероятный сценарий», — сказал Ивата.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на следующее лето. При этом в МОК сообщали, что игры еще могут быть отменены и окончательное решение по этому вопросу будет принято в октябре. Если соревнование не удастся провести в 2021 году, его придется отменить, и следующие летние Игры пройдут в Париже в 2024 году, указывали в МОК.

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура отмечал, что Япония будет прилагать все необходимые усилия для проведения Олимпиады в следующем году. Ранее премьер-министр Синдзо Абэ заявлял, что, принимая решение о проведении соревнований, Токио будет руководствоваться интересами спортсменов. 25 мая Абэ сказал, что важными условиями для проведения Игр станут появление новых методов лечения коронавируса и успехи в разработке вакцины.

Автор: Евгений Пудовкин

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