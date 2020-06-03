Организаторы Олимпиады-2024 в Париже усовершенствовали подготовку к Играм

Источник: AP 2020

В среду состоялась видеоконференция с участием координационной комиссии МОК по Играм-2024, оргкомитета Олимпиады в Париже и его партнеров. Встреча состоялась из-за ситуации с коронавирусом.

«Ситуация с COVID-19 повлияла на всех людей во всем мире, и мы искренне переживаем за всех пострадавших, особенно во Франции, которую это сильно затронуло. Это делает прогресс, достигнутый организаторами Игр-2024 за последние несколько месяцев, невероятно вдохновляющим», — заявил глава координационной комиссии Пьер-Оливье Бекерс-Вьюжан.

Оргкомитет Игр в Париже заявил, что сохраняет приверженность новаторской и ответственной стратегии по подготовке к Олимпиаде. Также организаторы заявили, что уже изменили свой подход к подготовке Олимпиады в связи с письмом главы МОК Томаса Баха, призвавшего к творческой и устойчивой оптимизации. Примером такого подхода стало сокращение количества мест в олимпийской деревне с 17 до 14 тысяч, а также оптимизация концепции дворца для водных видов спорта. Усовершенствованная стратегия будет учитывать многие из разработок, используемых для оптимизации перенесенных на 2021 год Олимпийских игр в Токио.