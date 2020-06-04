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4 июня, источник: ТАСС

СМИ: Организаторы ОИ и власти Токио будут сотрудничать для упрощения проведения Игр

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ провели в четверг встречу, в ходе которой подтвердили, что будут сотрудничать с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Ранее Коикэ заявила, что сейчас рассматриваются различные варианты, в том числе упрощение формата Игр. При этом она подчеркнула, что необходимо добиться понимания граждан Японии и спортсменов.

В свою очередь, как отмечает агентство, официальный представитель оргкомитета Масанори Такая заявил, что разработка плана мер по противодействию распространению коронавируса на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио начнется до конца текущего года. По его словам, организаторы признают, что профилактика распространения инфекции на Играх является сейчас первостепенной задачей. «Мы должны тщательно изучить, что необходимо сделать. В том числе речь идет о проведении тестирований на коронавирус для обеспечения безопасности Игр», — отметила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

Газета «Иомиури» в четверг сообщила, что власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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