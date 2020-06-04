Абэ подтвердил, что Япония примет ОИ в 2021 году «в полном объёме»

Источник: AP 2020

«Позвольте мне повторить моё намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Параолимпийские Игры в Токио летом 2021 году в полном объёме как свидетельство победы человечества над COVID-19», — сказал Абэ.

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Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ говорила, что Япония рассматривает возможность «оптимизации» проведения отложенной из-за пандемии COVID-19 Олимпиады.

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.