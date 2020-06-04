Абэ подтвердил, что Япония примет ОИ в 2021 году «в полном объёме»
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Япония примет Олимпийские игры в 2021 году «в полном объёме», заявил
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Япония примет Олимпийские игры в 2021 году «в полном объёме», заявил
«Позвольте мне повторить моё намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Параолимпийские Игры в Токио летом 2021 году в полном объёме как свидетельство победы человечества над COVID-19», — сказал Абэ.
Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ говорила, что Япония рассматривает возможность «оптимизации» проведения отложенной
МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год
Председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори заявил, что Игры будут отменены, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль к следующему году.