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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Абэ подтвердил, что Япония примет ОИ в 2021 году «в полном объёме»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Япония примет Олимпийские игры в 2021 году «в полном объёме», заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.

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Источник: AP 2020

«Позвольте мне повторить моё намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Параолимпийские Игры в Токио летом 2021 году в полном объёме как свидетельство победы человечества над COVID-19», — сказал Абэ.

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Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ говорила, что Япония рассматривает возможность «оптимизации» проведения отложенной из-за пандемии COVID-19 Олимпиады.

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори заявил, что Игры будут отменены, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль к следующему году.

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