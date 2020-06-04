Чернышенко: В федеральном бюджете сохранены все расходы на массовый спорт

Источник: РИА "Новости"

4 июня в Татарстане открыли бассейн «Юбилейный», построенный в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Ежедневно плаванием смогут заниматься более 600 человек. Общая площадь спортивного объекта — 3436,75 кв. м. В него входят чаша бассейна на шесть плавательных дорожек длиной 25 м, а также детский бассейн с чашей размером 6×10 м.

«Не сомневаюсь, что новый объект станет центром притяжения любителей спорта и здорового образа жизни, — сказал Чернышенко. — Уверен, в нем проплывут свои первые дистанции и установят свои первые рекорды тысячи юных ребят. Бассейн построен в рамках федерального проекта “Спорт — норма жизни” национального проекта “Демография”, который нацелен на то, чтобы все россияне всех возрастов могли систематически заниматься физической культурой и спортом».

Зампредседателя правительства РФ отметил, что в рамках проекта «Спорт — норма жизни» с 2019 года в России введено в эксплуатацию 88 спортивных объектов. «Федеральный бюджет оказал поддержку всем отраслям для преодоления пандемии. Важно, что все расходы на массовый спорт сохранены. Сегодня по всей России возобновилось строительство инфраструктуры, строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200», — подчеркнул Чернышенко.

Министр спорта РФ Олег Матыцин поставил в пример работу по возведению спортивного объекта в Татарстане. «Строительство этого объекта стало возможным благодаря реализации в нашей стране федерального проекта “Спорт — норма жизни”, — заявил Матыцин. — Я рад, что, несмотря на сложное время, работы не прекращались и сегодня мы имеем возможность торжественно открыть “Юбилейный”. Мы уверены в профессионализме людей, которые реализуют спортивные проекты на территории Татарстана, хочу подчеркнуть, что эту работу мы можем ставить в пример другим регионам. Надеемся на продолжение нашего конструктивного сотрудничества».