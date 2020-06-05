Церемония начала обратного отсчета до старта Олимпиады в Токио отменена

Источник: AP 2020

Отмечается, что организаторы Игр приняли решение воздержаться от проведения масштабной церемонии 23 июля, когда до начала летней Олимпиады останется ровно год. «Мы не можем позволить себе проведение большого и шумного мероприятия на фоне сохранения риска распространения коронавируса», — приводит телеканал слова одного из членов организационного комитета Игр. Отмечается, что соответствующее решение также было принято в рамках упрощения и оптимизации формата проведения Игр, который в настоящее время продвигают японские власти.

Как сообщило в четверг агентство Киодо, глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ провели встречу, в ходе которой подтвердили, что будут сотрудничать с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований из-за ситуации с пандемией коронавируса. Ранее сама Коикэ заявила, что сейчас рассматриваются различные варианты. При этом она подчеркнула, что необходимо добиться понимания граждан Японии и спортсменов.

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Газета «Иомиури» в четверг сообщила, что власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.