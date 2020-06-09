МОК отметил прогресс Пекина в подготовке к ОИ-2022 в условиях пандемии коронавируса

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В ходе совещания оргкомитет отметил, что находится в стадии завершения подготовки к Играм. Олимпийская деревня в Яньцине будет готова к концу года, 27 мая было завершено строительство первого крытого тренировочного объекта в Пекине с двумя катками, предназначенными для шорт-трека и керлинга. Также в этом году будет окончено строительство национальных центров по санному спорту, бобслею и горнолыжному спорту. Ведется работа по сокращению ущерба от переноса летних Олимпийских игр в Токио, из-за которого зимняя Олимпиада в Пекине состоится через полгода после Игр в столице Японии.

«За последние несколько месяцев Китай столкнулся с невероятно трудным периодом — наши мысли со всеми затронутыми пандемией, — заявил Хуан Антонио Самаранч — младший (член МОК, сын седьмого президента организации Хуана Антонио Самаранча — прим. ТАСС). — Мы рады видеть значительное улучшение ситуации в Китае, что позволяет оргкомитету вернуться к почти нормальным условиям работы. Несмотря на обстоятельства, оргкомитет продолжает добиваться ключевых целей, что является подлинным свидетельством решимости обеспечить всего за два года идеальную площадку для сильнейших спортсменов мира в зимних видах спорта. Мы не только увидели значительный прогресс в постройке сооружений к Играм, но и усилия по привлечению миллионов людей к зимним видам спорта, что очень приятно».

«После вспышки COVID-19 и в соответствии с рекомендациями и требованиями китайского правительства оргкомитет сосредоточил внимание на подготовке к Играм, чтобы обеспечить возможность возобновления строительства объектов при первой же возможности. Оргкомитет также предпринял шаги по улучшению общего планирования и координации проведения Игр», — отметил вице-президент оргкомитета Чжан Цзяньдун.