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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Муто: Олимпиада в Токио будет организована без роскоши

Олимпийские игры в столице Японии будут организованы без большого размаха и роскоши, заявил исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

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Источник: AP 2020

«Игры не должны быть помпезными, они должны быть упрощены», — заявил Муто в среду на пресс-конференции в Токио.

По его словам, самое важное — это обеспечить безопасное, защищенное и упрощенное проведение Олимпиады. Снижение затрат, как отметил представитель оргкомитета, позволит добиться понимания общественности, спортсменов и зрителей Игр.

«Эстафета олимпийского огня должна пройти с марта в течение 121 дня, но эти планы потом могут быть изменены в ходе дальнейшего обсуждения», — отметил Муто.

Председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори, со своей стороны, заявил, что и впредь Япония будет вести тесные консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по разным гипотетическим сценариям развития ситуации на Олимпиаде в связи с коронавирусом. Договоренность рассмотреть возможность в том числе оптимизации и рационализации уровня сервиса на Олимпиаде в Токио была достигнута на совещании МОК и японского оргкомитета 16 апреля.

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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