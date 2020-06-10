МОК сократит квоту для спортсменов до 10,5 тыс. на Олимпиаде 2024 года
ТАСС, 10 июня. Общая квота спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже сократится до 10 500 человек. Об этом сообщает
ТАСС, 10 июня. Общая квота спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже сократится до 10 500 человек. Об этом сообщает
В среду исполком МОК провел заседание, по итогам которого решил подтвердить принципы проведения Олимпиады в Париже. В частности, на Играх в 2024 году будет сокращено общее количество олимпийских лицензий спортсменов до 10,5 тыс., в то время как на Олимпиаде в Токио, которая была перенесена на 2021 год
Окончательная стратегия Игр в Париже будет утверждена не позднее декабря 2020 года, как это было запланировано ранее.
Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти в период с 26 июля по 11 августа.