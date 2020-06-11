Глава ОКР Поздняков обвинил ВАДА в давлении на CAS в вопросе об отстранении России

«Вообще практически все слушания в CAS происходят в закрытом режиме, это общепринятая практика. В нашем случае в связи с важностью и объёмом той информации, которая будет представлена в рамках слушания, а также из-за большого общественного резонанса данное решение CAS принял самостоятельно. РУСАДА, как один из двух главных участников процесса, в своей рекомендации высказалось за закрытый характер. Что логично, исходя из остроты вопроса.