В профессиональных спортклубах Петербурга возобновят тренировки с 15 июня

Источник: РИА "Новости"

«Возобновляется тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также подготовка членов спортивных сборных команд», — говорится в сообщении.

При этом в Смольном отметили, что возобновить тренировки возможно только в случае, если учреждение может обеспечить питание и проживание спортсменов, а также тренеров и персонала. Также учреждение обязано соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--391293a63725c2a35810" data-vnd="391293a63725c2a35810" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=391293a63725c2a35810" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, с 15 июня в городе отменяют еще несколько ограничений, снятие которых ранее анонсировал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Разочарование или счастье Конец пандемии

В частности, по данным пресс-службы Смольного, с понедельника 15 июня в городе разрешена торговля мебелью за исключением торговли в магазинах, которые находятся в зданиях многопрофильных торгово-развлекательных центров. Также с 15 июня в городе разрешена работа парикмахерских, риэлторских и рекрутинговых агентств, а также библиотек и архивов. В сообщение отмечается, что работа их разрешается по предварительной записи клиентов. С этой же даты также разрешается работа городских бань, однако пока в них откроются только помывочные зоны.

При этом в городе пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Исключением станет парад Победы на Дворцовой площади 24 июня. Для музыкального фестиваля Мариинского театра «Звезды белых ночей», который считается одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России, также возможно сделают исключение, этот вопрос власти города прорабатывают с Роспотребнадзором. Губернатор города Александр Беглов ранее сообщал ТАСС, что фестиваль планируют провести 20 июня.