Аминов: МОК не возражает против переноса выборных конгрессов федераций на 2021 год

«Традиционно у многих международных федераций выборы проводятся раз в четыре года после Олимпийских игр, — сказал Аминов. — И в этот раз в конце года должен был собраться отчетно-выборный конгресс Международного союза современного пятиборья. Сейчас исполком UIPM склоняется к тому, чтобы провести конгресс в 2021 году после Игр в Токио. МОК выпустил соответствующее письмо о том, что он правовым образом не возражает, что международные федерации проведут отчетно-выборные конгрессы не в 2020 году, а в 2021-м».