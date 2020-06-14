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13:09 (мск), источник: ТАСС

Аминов: МОК не возражает против переноса выборных конгрессов федераций на 2021 год

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) отправил в международные спортивные федерации официальные письма, в которых дал согласие на возможность переносов отчетно-выборных конгрессов с 2020 года на 2021-й в связи с изменением сроков проведения летней Олимпиады в Токио. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Вячеслав Аминов.

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Источник: РИА "Новости"

«Традиционно у многих международных федераций выборы проводятся раз в четыре года после Олимпийских игр, — сказал Аминов. — И в этот раз в конце года должен был собраться отчетно-выборный конгресс Международного союза современного пятиборья. Сейчас исполком UIPM склоняется к тому, чтобы провести конгресс в 2021 году после Игр в Токио. МОК выпустил соответствующее письмо о том, что он правовым образом не возражает, что международные федерации проведут отчетно-выборные конгрессы не в 2020 году, а в 2021-м».

Отчетно-выборные конгрессы в 2020 году также были запланированы у международных федераций гимнастики, парусного спорта, спортивной борьбы, фехтования, настольного тенниса и ряда других. Предыдущие выборы в этих федерациях состоялись в 2016 году после окончания Олимпиады в Бразилии.

МОК 24 марта принял решение о переносе летней Олимпиады в Токио в связи с пандемией коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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