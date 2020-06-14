Аминов: МОК не возражает против переноса выборных конгрессов федераций на 2021 год

«Традиционно у многих международных федераций выборы проводятся раз в четыре года после Олимпийских игр, — сказал Аминов. — И в этот раз в конце года должен был собраться отчетно-выборный конгресс Международного союза современного пятиборья. Сейчас исполком UIPM склоняется к тому, чтобы провести конгресс в 2021 году после Игр в Токио. МОК выпустил соответствующее письмо о том, что он правовым образом не возражает, что международные федерации проведут отчетно-выборные конгрессы не в 2020 году, а в 2021-м».
Отчетно-выборные конгрессы в 2020 году также были запланированы у международных федераций гимнастики, парусного спорта, спортивной борьбы, фехтования, настольного тенниса и ряда других. Предыдущие выборы в этих федерациях состоялись в 2016 году после окончания Олимпиады в Бразилии.
МОК 24 марта принял решение о переносе летней Олимпиады в Токио в связи с пандемией коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.