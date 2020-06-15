Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду в случае победы на выборах

Источник: AP 2020

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Токио. Первым пунктом моей предвыборной программы я сделал отмену Олимпиады в Токио. Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады», — сказал он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b225baa18e5ba0ac6a60" data-vnd="b225baa18e5ba0ac6a60" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b225baa18e5ba0ac6a60" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Разочарование или счастье Конец пандемии

Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ ранее объявила о своем выдвижении на второй срок. Она пользуется поддержкой правящей в Японии Либерально-демократической партии.

На прошлой неделе оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.

Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — предоставления безопасной обстановки, минимизации расходов, необходимой для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощения формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.