Оргкомитет ОИ в Токио не исключил, что игры могут снова отложить
РИА Новости. Директор оргкомитета летних олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси допускает, что их снова могут отложить, об этом он сказал газете Nikkan Sports News.
РИА Новости. Директор оргкомитета летних олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси допускает, что их снова могут отложить, об этом он сказал газете Nikkan Sports News.
Ранее Олимпиаду перенесли на следующий год
«Прежде всего мы стремимся к тому, что провести игры летом 2021 года. Отмены игр абсолютно необходимо избежать. Так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира», — сказал Такахаси.
Но если весной станет понятно, что проведение Олимпиады в
Подобное заявление из уст ответственного за проведение Игр чиновника прозвучало впервые.
В последнее время японские политики вновь стали активно обсуждать тему проведения Олимпиады. Так,
Издание отмечает, что новый перенос игр, если этот вариант будут рассматривать, столкнется с рядом проблем. Прежде всего это намеченные на 2022 год зимние олимпийские игры в Пекине и молодежная олимпиада в Сенегале, а также летняя олимпиада в Париже, до которой останется всего два года.