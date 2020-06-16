Оргкомитет ОИ в Токио не исключил, что игры могут снова отложить

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Олимпиаду перенесли на следующий год из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Прежде всего мы стремимся к тому, что провести игры летом 2021 года. Отмены игр абсолютно необходимо избежать. Так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира», — сказал Такахаси.

Но если весной станет понятно, что проведение Олимпиады в июле-августе проблематично, «мы должны еще раз проработать продление с Международным олимпийским комитетом», отметил он.

Подобное заявление из уст ответственного за проведение Игр чиновника прозвучало впервые.

В последнее время японские политики вновь стали активно обсуждать тему проведения Олимпиады. Так, премьер-министр Синдзо Абэ и губернатор Токио Юрико Коикэ высказались за ее проведение в «упрощенном виде» без излишнего размаха. При этом многие специалисты высказывают сомнения в том, что проведение вообще осуществимо до создания вакцины.