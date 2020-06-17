РУСАДА: Ханты-Мансийский автономный округ лидирует в антидопинговой работе среди регионов

Источник: РИА "Новости"

РУСАДА разработало специальные требования, направленные ответственным за антидопинговое обеспечение в соответствующие региональные спортивные учреждения в июле 2018 года и обязательные к исполнению.

«В конце прошлого года в регионы было отправлено рекомендательное письмо за подписью тогдашнего вице-премьера Ольги Голодец с просьбой определить в каждом субъекте Российской Федерации в органе исполнительной власти конкретного человека, которому поручено заниматься антидопинговой работой и под которого выделена штатная единица с должной инструкцией и денежной ставкой, — сказала Пахноцкая. — Часть регионов уже реализовала предложения, поступившие из Белого дома. Хочу также заметить, что есть регионы, которые отлично выполняют антидопинговую работу при помощи ответственного за это направление человека, для которого эта деятельность не является основной. На мой взгляд, сложные антидопинговые реалии сегодняшнего дня требуют, чтобы в каждом субъекте работал человек, который бы концентрировал свои усилия именно в одном направлении и получал за это зарплату».

«Примером для остальных регионов, на мой взгляд, является сейчас Ханты-Мансийский автономный округ, — сказала собеседница ТАСС. — В Югре ввели не только отдельную штатную единицу, а целый антидопинговый отдел из трех сотрудников. Как они работают сейчас, так никто не работает. Мы абсолютно спокойны за этот регион, потому что все местные наши коллеги прошли в Москве курсы по повышению квалификации».

В число лидеров по антидопинговой работе также входят Архангельская, Астраханская, Московская, Нижегородская и Свердловская области, Камчатский и Пермский край, Республики Коми и Татарстан.

Антидопинговая программа

Российское антидопинговое агентство настаивает на том, чтобы на сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта присутствовал раздел «Антидопинг», оформленный в соответствии с рекомендациями РУСАДА. Также при формировании рейтинга учитывается предоставления регионами планов-графиков образовательных мероприятий для различных целевых аудиторий согласно единому календарному плану соревнований, ежемесячных отчетов о проведенных мероприятиях с приложением фотографий.