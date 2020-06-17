РУСАДА: Ханты-Мансийский автономный округ лидирует в антидопинговой работе среди регионов
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/.
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/.
РУСАДА разработало специальные требования, направленные ответственным за антидопинговое обеспечение в соответствующие региональные спортивные учреждения в июле 2018 года и обязательные к исполнению.
«В конце прошлого года в регионы было отправлено рекомендательное письмо за подписью тогдашнего
«Примером для остальных регионов, на мой взгляд, является сейчас
В число лидеров по антидопинговой работе также входят Архангельская, Астраханская, Московская, Нижегородская и Свердловская области, Камчатский и Пермский край, Республики Коми и Татарстан.
Российское антидопинговое агентство настаивает на том, чтобы на сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта присутствовал раздел «Антидопинг», оформленный в соответствии с рекомендациями РУСАДА. Также при формировании рейтинга учитывается предоставления регионами
В каждом регионе должен быть ответственный за антидопинговое обеспечение специалист, который имеет документ, подтверждающий квалификацию. Пятым критерием при формировании рейтинга является наличие подписанного соглашения с РУСАДА о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте.