Матыцин предложил переутвердить программы развития школьного и студенческого спорта

Источник: РИА "Новости"

В среду Матыцин провел совещание в формате видеоконференции с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Стороны обсудили реализацию межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта. Программы направлены на создание условий для занятий физической культурой и спортом для обучающихся в образовательных организациях всех уровней.

«Президентом страны даны новые поручения по развитию системы воспитания и школьного спорта, а также учитывая, что часть педагогических вузов передана в ведение Минпросвещения России, Министерство спорта РФ предлагает переутвердить межотраслевую программу развития школьного спорта совместным приказом Минспорта и Минпросвещения, — сказал Матыцин. — Также предлагаем переутвердить межотраслевую программу развития студенческого спорта совместным приказом Минспорта, Минобрнауки и Минпросвещения».

Матыцин добавил, что изменения важны с точки зрения совершенствования законодательства, системы проведения спортивных соревнований, использования материальной базы образовательных учреждений для развития спорта. Также министр спорта отметил, что развитие системы физической культуры и спорта в образовательных организациях является одним из приоритетов стратегии развития физкультуры и спорта РФ до 2030 года.

«Одно из важнейших направлений деятельности Минспорта России — это создание максимально комфортных условий для всех обучающихся: дошкольников, школьников, студентов. От физической культуры и спорта во многом зависит будущее наших детей, возможность их реализации как грамотных специалистов, в какой бы области они ни работали», — заключил Матыцин.