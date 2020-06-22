«Олимпиада должна быть отменена». В Токио зреет протест против Игр

Источник: AFP 2020

На этой неделе в Японии началась кампания по выборам губернатора префектуры Токио. Сами выборы намечены на 5 июля. Это вроде бы локальное событие может иметь очень серьезные последствия для всего мирового спорта. Один из фаворитов кампании — 45-летний популист Таро Ямамото — выступает за отмену Олимпиады-2021. И эта идея в японской столице приобретает все.

Мы не можем гарантировать безопасность

В бюллетенях для голосования у жителей Токио будут 22 кандидата, но реальные шансы на победу имеют двое — бывший актер Таро Ямамото и 67-летняя Юрико Коикэ, действующий губернатор. Коикэ в 2016 году стала первой женщиной-главой администрации японской столицы. Она принимала активное участие в подготовке Игр-2020 — в частности существенно урезала расходы и была одной из тех, кто вместо с МОК решил отложить Олимпиаду на год из-за пандемии. У Юрико довольно большая поддержка среди горожан, но карантинные меры могли отразиться на ее рейтинге. И Ямамото с его заявлениями об отмене Игр может составить губернатору серьезную конкуренцию.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/bf0d0bd0-5cb0-4718-a0ca-3c395a6e74d9?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Китайский коронавирус убьет мировой спорт? Во время загрузки произошла ошибка.

Лидер партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото в прошлом был актером, а сейчас благодаря своим популистским заявлениям стал популярным политиком. Одно из самый ярких его обещаний — в случае победы отменить многострадальную Олимпиаду-2021. По мнению Ямамото, проведение Игр невозможно из-за непредсказуемой ситуации с распространением коронавируса в мире и грандиозных расходов, связанных с переносом соревнований.

Деньги, сэкономленные на проведении Олимпиады, кандидат в губернаторы предлагает направить на помощь людям, оказавшимся из-за пандемии в трудной финансовой ситуации. «Олимпиада должна быть отменена, — считает Ямамото. — Мы не можем гарантировать безопасное проведение Игр, пока у всего мира не будет свободного доступа к вакцине от COVID-19. Если к нам приедут миллионы невакцинированных гостей, Токио превратится в рассадник болезни, и пандемия начнется с новой силой».

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Два миллиарда на ветер

Япония уже потратила на подготовку к Играм более 10 миллиардов долларов. Из них более половины — это бюджетные инвестиции. Стоимость переноса Олимпиады на 2021 год оценивается в сумму более 2 миллиардов. Организаторы считают, что еще одна корректировка сроков (например, на весну или лето 2022 года) невозможна. Игры и так уже лишились ряда спонсоров. Так что они либо пройдут летом будущего года, либо будут отменены навсегда. На последнем варианте и настаивает Ямамото.

Коикэ считает, что инфекцию реально удержать под контролем, а Токио не имеет право разочаровывать спортсменов и болельщиков, которые с нетерпением ждут Олимпиаду. «Остается много вопросов, которые необходимо решить, — отметила губернатор. — Но мы должны поставить перед собой глобальную цель. Ее достижение станет доказательством нашей победы над коронавирусом, это будет значимое событие для всего мира».

При этом многие экономисты с большим скепсисом относятся к планам все-таки завершить токийский олимпийский проект. Очевидно, что наплыв туристов в страну окажется меньше изначальных планов, а это значит — доходы организаторов упадут. И не факт, что прибыль от Игр сумеет покрыть расходы на их перенос, не говоря уже о сделанных вложениях. В итоге мероприятие превращается в чисто политическое, а это очень уязвимая позиция накануне выборов. Если победит Ямамото, Токио почти наверняка ждет референдум об отмене Олимпиады.

В чем интерес России?

Может ли Япония отказаться от своих обязательств по проведению Олимпиады? Разумеется, МОК не будет в восторге, но ситуация явно форс-мажорная, и подобный опыт уже имел место. В 1972 году американский Денвер отказался от зимней Олимпиады-1976. Ситуацию тогда спас австрийский Инсбрук. Понятно, что сейчас, всего за год адекватной замены не найти (хотя и обсуждались варианты вроде Лондона). А референдум в Токио сторонникам Игр точно не выиграть — противники Олимпиад победили практических во всех подобных плебисцитах последних десятилетий.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/833eb385-0c94-4714-8faa-cd57061311c6?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Россию не пустят на Олимпиаду в Токио-2020? Во время загрузки произошла ошибка.