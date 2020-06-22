«Олимпиада должна быть отменена». В Токио зреет протест против Игр
5 июля японская столица может получить губернатора, выступающего за отмену Олимпиады-2021.
5 июля японская столица может получить губернатора, выступающего за отмену Олимпиады-2021.
На этой неделе в Японии началась кампания по выборам губернатора префектуры Токио. Сами выборы намечены на 5 июля. Это вроде бы локальное событие может иметь очень серьезные последствия для всего мирового спорта. Один из фаворитов кампании — 45-летний популист Таро Ямамото — выступает за отмену Олимпиады-2021. И эта идея в японской столице приобретает все.
В бюллетенях для голосования у жителей Токио будут 22 кандидата, но реальные шансы на победу имеют двое — бывший актер Таро Ямамото и 67-летняя Юрико Коикэ, действующий губернатор. Коикэ в 2016 году стала первой
Лидер партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото в прошлом был актером, а сейчас благодаря своим популистским заявлениям стал популярным политиком. Одно из самый ярких его обещаний — в случае победы отменить многострадальную Олимпиаду-2021. По мнению Ямамото, проведение Игр невозможно
Деньги, сэкономленные на проведении Олимпиады, кандидат в губернаторы предлагает направить на помощь людям, оказавшимся
Япония уже потратила на подготовку к Играм более 10 миллиардов долларов. Из них более половины — это бюджетные инвестиции. Стоимость переноса Олимпиады на 2021 год оценивается в сумму более 2 миллиардов. Организаторы считают, что еще одна корректировка сроков (например, на весну или лето 2022 года) невозможна. Игры и так уже лишились ряда спонсоров. Так что они либо пройдут летом будущего года, либо будут отменены навсегда. На последнем варианте и настаивает Ямамото.
Коикэ считает, что инфекцию реально удержать под контролем, а Токио не имеет право разочаровывать спортсменов и болельщиков, которые с нетерпением ждут Олимпиаду. «Остается много вопросов, которые необходимо решить, — отметила губернатор. — Но мы должны поставить перед собой глобальную цель. Ее достижение станет доказательством нашей победы над коронавирусом, это будет значимое событие для всего мира».
При этом многие экономисты с большим скепсисом относятся к планам
Может ли Япония отказаться от своих обязательств по проведению Олимпиады? Разумеется, МОК не будет в восторге, но ситуация явно
Что касается России, то, как ни странно, отмена Олимпиады-2021 может оказаться нам на руку. Будущей осенью Спортивный арбитраж должен принять решение о санкциях ВАДА против нашей страны. Один из вероятных вариантов — два года реальной дисквалификации плюс два года условно. В случае отмены Игр в Токио мы избежим неловкой ситуации, связанной с нейтральным флагом, и теоретически сможем вернуться в Пекине-2022 уже без унизительных ограничений.