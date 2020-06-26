Креативные агентства представили работы на конкурс логотипов Универсиады в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

Итоговый вариант логотипа Универсиады будет выбран специальной комиссией, в которую вошли директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов, руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Алиса Прудникова, академик Российской академии графического дизайна Игорь Гурович, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман, фотограф и исследователь Урала Федор Телков, актриса Виктория Толстоганова, режиссер Федор Бондарчук. Возглавляет комиссию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7245d6cdd69adbc79a4" data-vnd="f7245d6cdd69adbc79a4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7245d6cdd69adbc79a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Логотип — это важнейший символ соревнований, с которого начинается знакомство с городом и Играми, — отметил Уразов. — Согласно требованиям Международной федерации университетского спорта, в его основе должна быть латинская буква “U”, а также элементы, характерные для региона. В логотипе зимней Универсиады-2019 в Красноярске “U” символизировала ледяную глыбу, грани которой олицетворяли вершины скал и заснеженные склоны. Признателен и очень рад, что наш опыт не остался незамеченным, и мне удалось войти в состав экспертного жюри».

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«Логотип — это тот символ, с которого для многих начнется знакомство со Свердловской областью и с городом Екатеринбургом, где в 2023 году пройдут Всемирные студенческие игры, — заявил Куйвашев. — Нам предстоит выбрать из представленных на конкурс работ ту, которая вобрала в себя самые яркие уральские образы и смыслы. Логотип должен отразить и особенности места, где мы живем, и энергию уральцев, и нашу любовь к спорту».

Сообщается, что решение по выбору логотипа будет объявлено до окончания июля.