Минспорт предложил ввести компенсации при переходе молодых игроков в иностранные клубы
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ предложило внести поправки в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которые предусматривают выплату компенсаций при переходе российских спортсменов, не достигших 23-летнего возраста, в иностранные клубы организациям, осуществившим его подготовку. Соответствующий проект опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.