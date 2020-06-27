Минспорт предложил ввести компенсации при переходе молодых игроков в иностранные клубы

Данный документ будет обязывать молодых спортсменов компенсировать расходы российской организации, понесенные на его подготовку. Данное изменение будет затрагивать международные профессиональные соревнования, проводимые профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы.

«В настоящее время в отдельных видах спорта, например, хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, пользуясь пробелами в российском правовом регулировании, а также своим правовым статусом, не предусматривающим подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо “трансферных” выплат, поскольку приглашаемый спортсмен только проходит спортивную подготовку и не состоит в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом», — говорится в пояснительной записке.