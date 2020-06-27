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13:18 (мск), источник: ТАСС

Минспорт предложил ввести компенсации при переходе молодых игроков в иностранные клубы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ предложило внести поправки в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которые предусматривают выплату компенсаций при переходе российских спортсменов, не достигших 23-летнего возраста, в иностранные клубы организациям, осуществившим его подготовку. Соответствующий проект опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Источник: РИА "Новости"

Данный документ будет обязывать молодых спортсменов компенсировать расходы российской организации, понесенные на его подготовку. Данное изменение будет затрагивать международные профессиональные соревнования, проводимые профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы.

«В настоящее время в отдельных видах спорта, например, хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, пользуясь пробелами в российском правовом регулировании, а также своим правовым статусом, не предусматривающим подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо “трансферных” выплат, поскольку приглашаемый спортсмен только проходит спортивную подготовку и не состоит в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом», — говорится в пояснительной записке.

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