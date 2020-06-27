Юрист: Компенсация за переход молодых спортсменов в зарубежные клубы соответствует праву

«Предлагаемые поправки соответствуют духу и букве действующего спортивного права, а также отвечают законам рыночной экономики, спортивного менеджмента и маркетинга в спорте, — отметил Алексеев. — Профессиональный спорт — это прежде всего бизнес. Подготовка спортсмена, особенно в хоккее, футболе и других командных игровых видах профессионального спорта, очень затратное мероприятие: затраты на тренеров, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, затраты на проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий, медико-биологическое, юридическое обеспечение и т. д. И если эти затраты несет государство, иными словами российские налогоплательщики, и частная физкультурно-спортивная организация — заказчик, оплачивающий услуги по спортивной подготовке, то в случае перехода не достигшего 23-летия подготовленного в России игрока из организации спортивной подготовки, скажем, за океан справедливо, что он затраты на подготовку должен компенсировать добровольно, а в случае нарушения этого правила должны быть правовые нормы и механизмы, на основании которых такую компенсацию можно взыскать с него в судебном порядке».