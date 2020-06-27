Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
16:31 (мск), источник: ТАСС

Юрист: Компенсация за переход молодых спортсменов в зарубежные клубы соответствует праву

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Внесение поправок в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которые предусматривают при переходе молодых российских спортсменов в иностранные клубы выплату компенсации организациям, осуществившим подготовку, соответствует спортивному праву. Такое мнение ТАСС в субботу высказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Проект поправок опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае их принятия закон будет обязывать спортсменов, не достигших 23 лет, компенсировать российской организации расходы на подготовку.

«Предлагаемые поправки соответствуют духу и букве действующего спортивного права, а также отвечают законам рыночной экономики, спортивного менеджмента и маркетинга в спорте, — отметил Алексеев. — Профессиональный спорт — это прежде всего бизнес. Подготовка спортсмена, особенно в хоккее, футболе и других командных игровых видах профессионального спорта, очень затратное мероприятие: затраты на тренеров, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, затраты на проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий, медико-биологическое, юридическое обеспечение и т. д. И если эти затраты несет государство, иными словами российские налогоплательщики, и частная физкультурно-спортивная организация — заказчик, оплачивающий услуги по спортивной подготовке, то в случае перехода не достигшего 23-летия подготовленного в России игрока из организации спортивной подготовки, скажем, за океан справедливо, что он затраты на подготовку должен компенсировать добровольно, а в случае нарушения этого правила должны быть правовые нормы и механизмы, на основании которых такую компенсацию можно взыскать с него в судебном порядке».

«Предлагаемые поправки в закон о спорте в случае их принятия потребуют соответствующих изменений в нормативных актах Минспорта России и регламентной базе соответствующих спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Поправки соответствуют международному спортивному праву и передовой зарубежной и международной практике по данному вопросу и будут способствовать укреплению спортивного правопорядка, правовой культуры и цивилизованных отношений в сфере спорта», — добавил собеседник агентства.

 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
«Спартак» забил гол на 88-й минуте, но судья отменил победу
Полиция продолжила аресты фанатов «Спартака»
43-летний российский боец подписал новый контракт с UFC
Легкоатлеты России обратились с письмом в World Athletics и МОК
В ФК «Оренбург» допускают, что команде засчитают два поражения
«Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в ЛЧ
Легенда МЮ распродает свои награды на аукционе, чтобы выжить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь