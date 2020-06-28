Первые болельщики смогут вернуться на стадионы Рио-де-Жанейро 10 июля

Как уточняется, изначально планировалось разрешить доступ зрителей уже со 2 июля, однако позже власти решили отложить открытие стадионов для публики на более поздний срок. Сначала будет разрешено присутствие не более трети болельщиков от общей вместимости трибун, чтобы на каждого из них приходилось не менее 4 кв. м пространства. Приобрести билет при этом можно будет только онлайн или в кассах самообслуживания.