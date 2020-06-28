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09:09 (мск), источник: ТАСС

Первые болельщики смогут вернуться на стадионы Рио-де-Жанейро 10 июля

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июня. /ТАСС/. Первые болельщики смогут вернуться на трибуны спортивных арен Рио-де-Жанейро с 10 июля. Об этом сообщила в субботу газета Globo со ссылкой на указ мэра мегаполиса Марселу Кривеллы.

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Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, изначально планировалось разрешить доступ зрителей уже со 2 июля, однако позже власти решили отложить открытие стадионов для публики на более поздний срок. Сначала будет разрешено присутствие не более трети болельщиков от общей вместимости трибун, чтобы на каждого из них приходилось не менее 4 кв. м пространства. Приобрести билет при этом можно будет только онлайн или в кассах самообслуживания.

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С 1 августа планируется увеличить количество зрителей еще на треть, а с 16 августа ограничения отменят вовсе, если позволит эпидемиологическая ситуация.

С 18 июня городские власти разрешили возобновить проведение спортивных состязаний. Фактически на данный момент к играм решили вернуться только футбольные клубы, участвующие в борьбе за региональный Кубок Рио.

Как ожидается, в воскресенье должны состояться сразу четыре игры этого турнира, прерванного 15 марта из-за пандемии коронавируса.

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